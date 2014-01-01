Клинок и душа (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

История о девушке-воине Алке, мастерски владеющей клинками. Алка странствует по миру в поисках убийцы своего наставника Хона — женщины по имени Дзин Валел. По ходу странствий Алка знакомится с тремя девушками — певицей, танцовщицей и хозяйкой гостиницы Карен, предводительницей банды воров Роаной и любящей выпить и пострелять наeмницей Хадзуки.



Сериал Клинок и душа 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.