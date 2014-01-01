Клинок и душа. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Клинок и душа
1-й сезон
4-я серия
8.52014, Blade and Soul
Аниме, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Клинок и душа (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

История о девушке-воине Алке, мастерски владеющей клинками. Алка странствует по миру в поисках убийцы своего наставника Хона — женщины по имени Дзин Валел. По ходу странствий Алка знакомится с тремя девушками — певицей, танцовщицей и хозяйкой гостиницы Карен, предводительницей банды воров Роаной и любящей выпить и пострелять наeмницей Хадзуки.

Сериал Клинок и душа 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Приключения, Фэнтези, Аниме

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клинок и душа»