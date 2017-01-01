НИИ питания РАН
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Детям
Клиники России
1-й сезон
НИИ питания РАН

Клиники России (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

7.22017, НИИ питания РАН
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Специальные репортажи из ведущих медицинских центров России. Экскурсии от главных врачей, непридуманные истории докторов и их пациентов

Сериал НИИ питания РАН 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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