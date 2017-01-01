Мариинская больница Санкт-Петербург
Wink
Сериалы
Клиники России
1-й сезон
Мариинская больница Санкт-Петербург

Клиники России (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

7.32017, Мариинская больница Санкт-Петербург
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Специальные репортажи из ведущих медицинских центров России. Экскурсии от главных врачей, непридуманные истории докторов и их пациентов

Сериал Мариинская больница Санкт-Петербург 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг