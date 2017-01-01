ГКБ им. С.П. Боткина
Wink
Детям
Клиники России
1-й сезон
ГКБ им. С.П. Боткина

Клиники России (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.22017, ГКБ им. С.П. Боткина
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Специальные репортажи из ведущих медицинских центров России. Экскурсии от главных врачей, непридуманные истории докторов и их пациентов

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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