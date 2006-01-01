Клиника. Сезон 6. Серия 19
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Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 19 смотреть онлайн

9.32006, Scrubs
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Отучившись четыре года в медицинской школе, Джон Дориан приходит работать интерном в клинику. Вместе с ним здесь же будет применять полученные знания и его лучший друг со времен колледжа Крис Терк. Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотический мир жизни больницы…

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»