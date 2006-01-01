Клиника. Сезон 5. Серия 16
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Клиника (сериал, 2006) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн

9.32006, Scrubs
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Отучившись четыре года в медицинской школе, Джон Дориан приходит работать интерном в клинику. Вместе с ним здесь же будет применять полученные знания и его лучший друг со времен колледжа Крис Терк. Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотический мир жизни больницы…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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