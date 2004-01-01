Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Отучившись четыре года в медицинской школе, Джон Дориан приходит работать интерном в клинику. Вместе с ним здесь же будет применять полученные знания и его лучший друг со времен колледжа Крис Терк. Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотический мир жизни больницы…



