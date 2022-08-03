Wink
Сериалы
Клиника
9-й сезон
8-я серия

Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 8 смотреть онлайн

2010, Scrubs 9. 8
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Люси наблюдает за различными парами (у которых все хорошо или нет) по всей больнице. Между тем, Тeрк злится на Перри за то, что тот заставляет его воздействовать на старого друга.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»