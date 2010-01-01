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Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 7 смотреть онлайн

2010, Scrubs 9. 7
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

До получения белых халатов студенты должны ответить на вопрос почему они хотят быть врачами. Дэнис получает небольшую помощь от Эллиот, а Коул узнаeт секрет из прошлого Дрю.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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