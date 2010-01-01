Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

До получения белых халатов студенты должны ответить на вопрос почему они хотят быть врачами. Дэнис получает небольшую помощь от Эллиот, а Коул узнаeт секрет из прошлого Дрю.



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