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Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 5 смотреть онлайн

2010, Scrubs 9. 5
Комедия18+

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О сериале

Джей Ди пытается узнать у Кокса как тот относится к его последнему дню преподавания в колледже. Люси ищет в себе мужество, чтобы проводить медицинские процедуры на реальном человеке, а Дэнис и Дрю официально начинают встречаться.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»