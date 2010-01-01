Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 5 смотреть онлайн

Джей Ди пытается узнать у Кокса как тот относится к его последнему дню преподавания в колледже. Люси ищет в себе мужество, чтобы проводить медицинские процедуры на реальном человеке, а Дэнис и Дрю официально начинают встречаться.



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