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Клиника
9-й сезон
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Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 4 смотреть онлайн

2010, Scrubs 9. 4
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди и Тeрк приходят в костюмах на тусовку студентов-медиков. Между тем, Келсо приглашает Теда и Гуч на прощальный вечер. Дэнис ставит Коулу, Люси, Дрю и всей группе условие: если они хотят пойти на вечеринку, то должны взять «последнее интервью» у умирающих пациентов.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»