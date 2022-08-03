Джей Ди и Тeрк приходят в костюмах на тусовку студентов-медиков. Между тем, Келсо приглашает Теда и Гуч на прощальный вечер. Дэнис ставит Коулу, Люси, Дрю и всей группе условие: если они хотят пойти на вечеринку, то должны взять «последнее интервью» у умирающих пациентов.

