Wink
Сериалы
Клиника
9-й сезон
3-я серия

Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн

2010, Scrubs 9. 3
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди и Дрю получают жесткий урок наставничества, когда доктор Кокс и Люси показывают им, что иногда ученик может быть учителем. Между тем, Люси решает стать «хвостом» Дэнис.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»