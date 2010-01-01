Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Люси получает жестокий урок о том, с чем нужно смириться, чтобы стать врачом. Тем временем Джей Ди и Тeрк узнают о скрытой любовной связи между Дэнис и новым студентом Дрю и выступают в роли сватов, в чeм им помогает доктор Келсо.



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