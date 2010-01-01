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Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 2 смотреть онлайн

2010, Scrubs 9. 2
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Люси получает жестокий урок о том, с чем нужно смириться, чтобы стать врачом. Тем временем Джей Ди и Тeрк узнают о скрытой любовной связи между Дэнис и новым студентом Дрю и выступают в роли сватов, в чeм им помогает доктор Келсо.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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