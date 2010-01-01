Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Люси относится к своему новому назначению «лидера команды» на неделю слишком серьeзно. Перри требует, чтобы Дрю держался подальше от друзей. Тeрку кажется, что его статус главного хирурга под угрозой, когда всемирно известный хирург наносит визит в больницу.



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