Wink
Сериалы
Клиника
9-й сезон
11-я серия

Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 11 смотреть онлайн

2010, Scrubs 9. 11
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Люси относится к своему новому назначению «лидера команды» на неделю слишком серьeзно. Перри требует, чтобы Дрю держался подальше от друзей. Тeрку кажется, что его статус главного хирурга под угрозой, когда всемирно известный хирург наносит визит в больницу.

Сериал Клиника 9 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

Всё