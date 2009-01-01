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Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

2009, Scrubs 8. 2
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди и Тeрк откладывают в сторону свои личные планы, чтобы побыть с умирающим пациентом.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»