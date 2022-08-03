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Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 18 смотреть онлайн

2009, Scrubs 8. 18
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди прощается с клиникой «Святое Сердце».

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»