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Клиника
8-й сезон
16-я серия

Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 16 смотреть онлайн

2009, Scrubs 8. 16
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Собравшись переехать поближе к Сэму, своему сыну, Джей Ди выясняет, что у Ким новый парень — экс-бойфренд Эллиот — Шон. Тем временем, Тeрк организует рекламную кампанию себя любимого на должность начальника хирургии.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»