Wink
Сериалы
Клиника
8-й сезон
15-я серия

Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 15 смотреть онлайн

2009, Scrubs 8. 15
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Когда Уборщик и Дамочка высылают приглашения на свою фальшивую свадьбу, они надеятся обзавестись некоторыми свадебными подарками, однако судьба сыграет с ними злую шутку — ВСЕ, получившие приглашения, принимают их и едут на свадьбу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»