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Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 14 смотреть онлайн

2009, Scrubs 8. 14
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

Когда Уборщик и Дамочка высылают приглашения на свою фальшивую свадьбу, они надеятся обзавестись некоторыми свадебными подарками, однако судьба сыграет с ними злую шутку — ВСЕ, получившие приглашения, принимают их и едут на свадьбу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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