Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 14 смотреть онлайн

Сюжет

Когда Уборщик и Дамочка высылают приглашения на свою фальшивую свадьбу, они надеятся обзавестись некоторыми свадебными подарками, однако судьба сыграет с ними злую шутку — ВСЕ, получившие приглашения, принимают их и едут на свадьбу.



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