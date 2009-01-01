Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

У Тeрка возникает идея о рискованной процедуре, которая может вернуть парализованному подростку возможность ходить. Тем временем, Уборщик и Кокс сталкиваются с препятствиями в отношениях со своими вторыми половинками.



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