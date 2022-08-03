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8-й сезон
10-я серия

Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 10 смотреть онлайн

2009, Scrubs 8. 10
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди и Крис Тeрк собирают из стажеров капустник. Эллиот Рид учит стажерку отдыхать. Уборщик пытается шантажировать Карлу, а стажеры пытаются помочь пациентке.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»