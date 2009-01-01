Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

В клинику приходит новый главный врач — Доктор Тайлор Мэддокс, которую тут же невзлюбил Доктор Кокс. Джей Ди пытается руководить новыми стажерами. Карла помогает Эллиот справиться с горем, и Эллиот извиняется перед Китом за их разрыв в отношениях. Мэддокс увольняет Уборщика.



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