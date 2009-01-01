Wink
Сериалы
Клиника
8-й сезон
1-я серия

Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

2009, Scrubs 8. 1
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В клинику приходит новый главный врач — Доктор Тайлор Мэддокс, которую тут же невзлюбил Доктор Кокс. Джей Ди пытается руководить новыми стажерами. Карла помогает Эллиот справиться с горем, и Эллиот извиняется перед Китом за их разрыв в отношениях. Мэддокс увольняет Уборщика.

Сериал Клиника 8 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

Всё