После потери яичка Тeрк пытается доказать себе что это не повлияло на его мужественность, устраивая драки за пульт. Уборщик организовывает новый журнал «Уборщинал». Эллиот подслушивает разговор Келсо с женой и узнает, что он скоро уйдет на пенсию.

