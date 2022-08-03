Wink
Сериалы
Клиника
7-й сезон
8-я серия

Клиника (сериал, 2007) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн

2007, Scrubs 7. 8
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После потери яичка Тeрк пытается доказать себе что это не повлияло на его мужественность, устраивая драки за пульт. Уборщик организовывает новый журнал «Уборщинал». Эллиот подслушивает разговор Келсо с женой и узнает, что он скоро уйдет на пенсию.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»