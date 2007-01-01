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Клиника
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7-я серия

Клиника (сериал, 2007) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн

2007, Scrubs 7. 7
Комедия18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Карла беспокоится о будущем Иззи. Тeрк учит испанский ради Карлы, но понимает, что лучше может извлечь выгоду, не рассказывая ей об этом.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»