Клиника (сериал, 2007) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн

Карла беспокоится о будущем Иззи. Тeрк учит испанский ради Карлы, но понимает, что лучше может извлечь выгоду, не рассказывая ей об этом.



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