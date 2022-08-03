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Клиника (сериал, 2007) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

2007, Scrubs 7. 4
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Карла беспокоится, о том, что начинает забывать свою родину. Уборщик спорит с Джей Ди, что он не сможет выучить за один день имена всех работников Клиники.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»