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Клиника
7-й сезон
3-я серия

Клиника (сериал, 2007) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

2007, Scrubs 7. 3
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Уборщик становится борцом за экологию, после того, как Тэд показывает ему программу про загрязнение природы. Джей Ди узнает, что Дэн разбогател, благодаря его словам во время их прошлой встречи. Джей Ди понимает, что ему пора повзрослеть.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»