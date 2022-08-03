Клиника (сериал, 2007) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

Кокс приносит Дженнифер Дилан в клинику и ищет кого-нибудь, кто бы сделал ей укол. Ким ссорится с Джей Ди, узнав, что он не испытывает к ней никаких чувств. Тeрк хочет закончить новую видеоигру, и узнает, что Карла тоже ей увлекается.

