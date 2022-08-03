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7-й сезон
11-я серия

Клиника (сериал, 2007) сезон 7 серия 11 смотреть онлайн

2007, Scrubs 7. 11
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После тяжелого дня Кокс рассказывает Джеку сказку. Джей Ди и Эллиот пытаются разгадать, чем больна их пациентка Мэриан.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»