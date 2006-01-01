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Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 9
Комедии18+

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Сюжет

Терк нервничает – в клинику пришел новый хирург Милош. Джейди страдает от обмороков. Терк и Эллиот спорят, кому теперь за ним ухаживать – каждый хочет спихнуть его на другого. Карла использует свою новую отмазку – «У меня ребенок». Уборщик отправляется в отпуск.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»