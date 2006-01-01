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Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 8
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

Терк убеждает Джейди, что тот должен отправиться в Такому на первый ультразвук Ким. Джейди не хочет ехать один и собирает целую компанию. Во время ультразвукового исследования Джордан и Кокс выясняют, что плоду нужна операция.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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