Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Терк убеждает Джейди, что тот должен отправиться в Такому на первый ультразвук Ким. Джейди не хочет ехать один и собирает целую компанию. Во время ультразвукового исследования Джордан и Кокс выясняют, что плоду нужна операция.



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