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Клиника
6-й сезон
7-я серия

Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 7
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мы видим жизнь доктора Келсо его глазами. Его обвиняют в равнодушии к делам клиники. Он проникается сочувствием к пациенту, рядовому Брайану Случаю. Джейди занят поисками квартиры. Поговорив с рядовым Случаем, Келсо понимает, как он может вернуть себе власть над клиникой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»