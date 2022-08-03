Мы видим жизнь доктора Келсо его глазами. Его обвиняют в равнодушии к делам клиники. Он проникается сочувствием к пациенту, рядовому Брайану Случаю. Джейди занят поисками квартиры. Поговорив с рядовым Случаем, Келсо понимает, как он может вернуть себе власть над клиникой.

