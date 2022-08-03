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Клиника
6-й сезон
6-я серия

Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 6
Комедия, Драма18+

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О сериале

В клинику поступила Пэтти, которая жалуется, что вокруг нее все поют. Сотрудники клиники пытаются определить причину столь странного симптома и распевают в собственном мюзикле. Карла и Терк в ритме танго решают, остаться Карле дома с ребенком или вернуться на работу. Эллиот думает, как ей объяснить Джейди, что она больше не хочет делить с ним кров. Джейди и Терк поют о своей мужской любви друг к другу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»