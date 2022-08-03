В клинику поступила Пэтти, которая жалуется, что вокруг нее все поют. Сотрудники клиники пытаются определить причину столь странного симптома и распевают в собственном мюзикле. Карла и Терк в ритме танго решают, остаться Карле дома с ребенком или вернуться на работу. Эллиот думает, как ей объяснить Джейди, что она больше не хочет делить с ним кров. Джейди и Терк поют о своей мужской любви друг к другу.

