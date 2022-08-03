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Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 5
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эллиот наслаждается преимуществами частной практики. Теперь она получает больше, а также может ежедневно уходить с работы ровно в пять, бросая своих пациентов на других врачей, обычно на доктора Кокса. Эллиот и Джейди выясняют отношения и мирятся. Карла страдает от постродовой депрессии. Она оставляет дочку на попечение одиннадцатилетнего соседа Бобби и сбегает в магазин. Терк видит, как она консультирует покупателей. Чтобы заработать, доктор Келсо привлекает богатых пациентов, предлагая им палаты класса люкс – с повышенным комфортом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»