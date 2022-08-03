Эллиот наслаждается преимуществами частной практики. Теперь она получает больше, а также может ежедневно уходить с работы ровно в пять, бросая своих пациентов на других врачей, обычно на доктора Кокса. Эллиот и Джейди выясняют отношения и мирятся. Карла страдает от постродовой депрессии. Она оставляет дочку на попечение одиннадцатилетнего соседа Бобби и сбегает в магазин. Терк видит, как она консультирует покупателей. Чтобы заработать, доктор Келсо привлекает богатых пациентов, предлагая им палаты класса люкс – с повышенным комфортом.

