Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн
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Сюжет
Эллиот начинает работать в частном отделении. Карла не готова выписываться из клиники после родов, а Ким решает, уехать ли работать на четыре месяца в Такому, штат Вашингтон. Джейди пытается быть супер-преданным бойфрендом в надежде, что Ким решит остаться. Терк просит Кокса убедить Карлу выписаться домой, поскольку пребывание в клинике слишком дорого стоит. У Карлы начинается постродовая депрессия, но этого никто не замечает. Эллиот обижена тем, что ее лучшие друзья не поздравили ее с переходом на новую работу. Джейди не может понять, почему у его пациентки Сары, здоровой молодой женщины, серьезные проблемы с сердцем и почками.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис