Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Эллиот начинает работать в частном отделении. Карла не готова выписываться из клиники после родов, а Ким решает, уехать ли работать на четыре месяца в Такому, штат Вашингтон. Джейди пытается быть супер-преданным бойфрендом в надежде, что Ким решит остаться. Терк просит Кокса убедить Карлу выписаться домой, поскольку пребывание в клинике слишком дорого стоит. У Карлы начинается постродовая депрессия, но этого никто не замечает. Эллиот обижена тем, что ее лучшие друзья не поздравили ее с переходом на новую работу. Джейди не может понять, почему у его пациентки Сары, здоровой молодой женщины, серьезные проблемы с сердцем и почками.



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