Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

Тeрк начинает брать деньги за медицинские советы. Джей Ди уверяет его, что это незаконно, но вскоре поступает так же. Пациентом Эллиот оказывается врач частной практики. Обслуживающий персонал клиники во главе с Уборщиком требует от доктора Келсо стоматологическую страховку.

