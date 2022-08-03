Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

Wink
2006, Scrubs 6. 3
Комедия18+

Тeрк начинает брать деньги за медицинские советы. Джей Ди уверяет его, что это незаконно, но вскоре поступает так же. Пациентом Эллиот оказывается врач частной практики. Обслуживающий персонал клиники во главе с Уборщиком требует от доктора Келсо стоматологическую страховку.

США
Комедия
SD
20 мин / 00:20

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

