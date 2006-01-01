Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 22 смотреть онлайн

Джей Ди и Ким начинают жить вместе, поскольку Элиот и Кит продолжают планировать свою свадьбу. Они оба начинают паниковать и задаваться вопросом, тяготеют ли они действительно к своим соответствующим партнерам. Тем временем, доктор Кокс продолжает сердиться на то, что Джей Ди — крестный отец его дочери.



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