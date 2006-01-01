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6-й сезон
22-я серия

Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 22 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 22
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди и Ким начинают жить вместе, поскольку Элиот и Кит продолжают планировать свою свадьбу. Они оба начинают паниковать и задаваться вопросом, тяготеют ли они действительно к своим соответствующим партнерам. Тем временем, доктор Кокс продолжает сердиться на то, что Джей Ди — крестный отец его дочери.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»