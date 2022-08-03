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Клиника
6-й сезон
21-я серия

Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 21 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 21
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди узнаeт, что ребенок Ким — мальчик, но неуверен в том, мог ли бы он когда-либо доверять ей достаточно, чтобы быть с нею. Но тогда Тeрк и Кокс преподают Джей Ди урок об отцовстве.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»