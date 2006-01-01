Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Карла готовится рожать. Джей Ди и Ким пытаются решить, как поступить с их будущим ребeнком — рожать или делать аборт. Джордан злится на доктора Кокса за то, что он разговаривает с Джеком, как со своим собутыльником.



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