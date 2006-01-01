Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 18 смотреть онлайн

Сюжет

В город приезжает Мелоди, подруга Элиот по колледжу. Не желая быть "пятым колесом", Джей Ди настраивает девочек друг против друга. Карла обнаруживает, что Уборщик переодевается в призрака и посещает в таком виде педиатрию, пытаясь, таким образом, содержать ее в чистоте.



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