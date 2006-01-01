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Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 18 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 18
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

В город приезжает Мелоди, подруга Элиот по колледжу. Не желая быть "пятым колесом", Джей Ди настраивает девочек друг против друга. Карла обнаруживает, что Уборщик переодевается в призрака и посещает в таком виде педиатрию, пытаясь, таким образом, содержать ее в чистоте.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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