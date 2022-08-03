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Клиника
6-й сезон
16-я серия

Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 16 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 16
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

К Джей Ди поступает глухонемой пациент с отцом, и он узнает, что Уборщик знает язык жестов и может помочь ему в общении с ними. Карла недовольна тем, как быстро все забыли Лаверн. Кит заявляет Эллиот, что их отношения его не устраивают.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»