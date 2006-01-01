Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

Лаверн лежит в коме, и все по очереди заходят к ней в палату и говорят несколько слов, но Карла отказывается это делать. У Джордан рождается ребенок, но доктор Кокс не спешит придавать это огласке.



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