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Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 15 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 15
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

Лаверн лежит в коме, и все по очереди заходят к ней в палату и говорят несколько слов, но Карла отказывается это делать. У Джордан рождается ребенок, но доктор Кокс не спешит придавать это огласке.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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