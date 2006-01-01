Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 14 смотреть онлайн

Сюжет

В клинике случается трагедия, и это заставляет всех задуматься – правда ли, что на всe есть причина. Терк показывает всем видео привлекательной няни его дочери. Эллиот и Уборщик пытаются подбодрить умирающего пациента.



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