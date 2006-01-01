Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Джейди влюбился в нового физиотерапевта, но боится пригласить ее на свидание из-за своих неудач. Эллиот предлагает Киту переехать к ней. Терк ломает руку, и его на месяц переводят в ординаторы общей практики. Благодаря доктору Коксу он понимает, что не так уж хорошо знает медицину.



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