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Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 10
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

Джейди влюбился в нового физиотерапевта, но боится пригласить ее на свидание из-за своих неудач. Эллиот предлагает Киту переехать к ней. Терк ломает руку, и его на месяц переводят в ординаторы общей практики. Благодаря доктору Коксу он понимает, что не так уж хорошо знает медицину.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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