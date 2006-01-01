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Клиника
6-й сезон
1-я серия

Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 1
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди старается уйти от разговора с Ким о еe беременности. Доктор Кокс борется с приступами гнева. Уборщик задумывается о том, что он, возможно, зря прожил жизнь.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»