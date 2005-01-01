Wink
Сериалы
Клиника
5-й сезон
9-я серия

Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 9
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тeрк неуважительно разговаривает с Келсо, за что тот запрещает ему участвовать в музыкальном конкурсе. Джей Ди идет на свидание вслепую с внучкой своей пациентки, которая оказывается немного неуклюжей. Эллиот постоянно дает Джей Ди советы насчeт отношений. Кокс боится, что никогда не сможет стать хорошим отцом. Пациентка Кокса отказывается от операции по религиозным причинам.

Сериал Клиника 5 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

Всё