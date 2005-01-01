Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Тeрк неуважительно разговаривает с Келсо, за что тот запрещает ему участвовать в музыкальном конкурсе. Джей Ди идет на свидание вслепую с внучкой своей пациентки, которая оказывается немного неуклюжей. Эллиот постоянно дает Джей Ди советы насчeт отношений. Кокс боится, что никогда не сможет с�тать хорошим отцом. Пациентка Кокса отказывается от операции по религиозным причинам.



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