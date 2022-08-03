Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

В клинике из-за врачебной ошибки умирает пациент. На комиссии врачам предстоит выяснить, кто виновен в его смерти. Джей Ди и Тeрк проникают в дом пациента, чтобы получить благодарность за свою работу. Эллиот целуется с отцом своего пациента и винит себя за это. В клинике проходит лотерея, каждый надеется на выигрыш.

