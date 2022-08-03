Джей Ди вызывают в клинику в его выходной. Джордан просит Карлу посидеть с Джеком и она понимает, что ей не так уж сильно нравятся дети. Эллиот считает себя экспертом по эндокринологии, но пасует, когда еe просят прочитать лекцию для специалистов. В клинике намечается первая трансплантация сердца и тот из стажеров, кто уговорит родственников погибшего отдать сердце для трансплантации, будет ассистировать на операции. Тeрк участвует в соревновании.

