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Клиника
5-й сезон
7-я серия

Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 7
Комедия, Драма18+

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О сериале

Джей Ди вызывают в клинику в его выходной. Джордан просит Карлу посидеть с Джеком и она понимает, что ей не так уж сильно нравятся дети. Эллиот считает себя экспертом по эндокринологии, но пасует, когда еe просят прочитать лекцию для специалистов. В клинике намечается первая трансплантация сердца и тот из стажеров, кто уговорит родственников погибшего отдать сердце для трансплантации, будет ассистировать на операции. Тeрк участвует в соревновании.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»