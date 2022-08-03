Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн
2005, Scrubs 5. 7
Комедия, Драма18+
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О сериале
Джей Ди вызывают в клинику в его выходной. Джордан просит Карлу посидеть с Джеком и она понимает, что ей не так уж сильно нравятся дети. Эллиот считает себя экспертом по эндокринологии, но пасует, когда еe просят прочитать лекцию для специалистов. В клинике намечается первая трансплантация сердца и тот из стажеров, кто уговорит родственников погибшего отдать сердце для трансплантации, будет ассистировать на операции. Тeрк участвует в соревновании.
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис