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Клиника
5-й сезон
6-я серия

Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 6
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Карла обманом пытается собрать всех сотрудников клиники, чтобы сделать групповую фотографию. Из-за недопонимания пациентка отказывается от услуг Джей Ди и теперь он должен извиниться. Эллиот и Тeрк не могут понять причины боли, которую испытывает их пациент, и поэтому начинают сомневаться в его словах.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»