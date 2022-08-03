Карла обманом пытается собрать всех сотрудников клиники, чтобы сделать групповую фотографию. Из-за недопонимания пациентка отказывается от услуг Джей Ди и теперь он должен извиниться. Эллиот и Тeрк не могут понять причины боли, которую испытывает их пациент, и поэтому начинают сомневаться в его словах.

