Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Джордан решает крестить Джека, но Коксу эта идея не нравится. Джордан приглашает на крестины сестру Кокса Пейдж, которая раздражает его своей религиозностью. Тeрк и Карла делают все, чтобы зачать ребeнка, но все эти формальности не возбуждают Тeрка. Джей Ди помогает Уборщику с переездом, пытаясь с ним подружиться.

