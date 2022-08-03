Wink
Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 5
Комедия18+

Джордан решает крестить Джека, но Коксу эта идея не нравится. Джордан приглашает на крестины сестру Кокса Пейдж, которая раздражает его своей религиозностью. Тeрк и Карла делают все, чтобы зачать ребeнка, но все эти формальности не возбуждают Тeрка. Джей Ди помогает Уборщику с переездом, пытаясь с ним подружиться.

